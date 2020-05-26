2020-05-26T14:35:53+03:00
Происшествия

В Воронеже «Лада» врезалась в дерево

ДТП случилось на улице Пешестрелецкой
Юрий КОЗЛОВ
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Капот "Лады" свернулся в гармошку.Капот "Лады" свернулся в гармошку.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
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26 мая около двух часов дня на улице Пешестрелецкой Советского района «Лада» врезалась в дерево. Капот легковушки смяло в гармошку, у машины вылетели по крайней мере два стекла – лобовое и находящееся рядом с дверью водителя.

По свидетельству очевидцев, люди, находившиеся в «Ладе», отделались легким испугом. А вот владельцу машины, похоже, придется сдать ее на металлолом – скорее всего, восстановлению она уже не подлежит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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