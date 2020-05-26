2020-05-26T13:51:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области задержали пьяного участника ДТП

Росгвардейцы догнали автомобиль и задержали водителя
Ярослав ИВАНОВ
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В Боброве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы, стали свидетелями аварии. Автомобиль ВУОГ-1, грубо нарушая правила дорожного движения, повредил «Москвич» 2141 и скрылся.

Росгвардейцы догнали и блокировали транспортное средство, задержали нарушителя. 51-летнему водителю провели медицинское исследование. Анализы выявили наличие алкоголя в крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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