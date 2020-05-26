На шести предприятиях Воронежа нарушали трудовые права работников

26 Май 2020 2020-05-26T13:03:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры Левобережного района обнаружили во время проверки соблюдения законов в сфере охраны труда грубые нарушения на шести местных предприятиях. Вопросы у работников надзорного ведомства возникли к деятельности шести ООО: «Эко-Лайнер», «Сименс Транформаторы», «Воронежсельмаш», «Рудгормаш-Комплект», «Воронежстальмост» и «Воронежский завод стальных труб».

По данным прокуратуры, на предприятиях не проводили обязательные психиатрические и медицинские осмотры людей, работающих с источниками повышенной опасности либо в условиях, где возникает риск для жизни или здоровья. Кроме того, не соблюдали требования по обеспечению сотрудников спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителей этих шести предприятий 15 административных дел по ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». По результатам их рассмотрения региональной государственной инспекцией труда виновных в нарушениях должностных лиц оштрафовали на суммы от 5 до 30 тысяч рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU