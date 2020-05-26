В Воронеже пенсионерка хотела нанять сиделку через интернет и попала на мошенницу
У этих аферистов ничего святого. Наживаются на самых беззащитных и обездоленных. На днях жертвой мошенников стала пенсионерка, которая хотела нанять сиделку.
65-летнюю жительницу Советского района в интернете заинтересовало объявление с предложением услуг по уходу за больными. Пенсионерка созвонилась по телефону, указанному в объявлении, договорилась обо всем и перевела 10 000 рублей в качестве предоплаты на карту, реквизиты которой ей дали по телефону. После этого «сиделка» перестала отвечать на звонки.
За 25 мая жертвами мошенников стали восемь жителей Воронежской области. Большинство обманули дистанционно - по телефону или через интернет.
Будьте бдительны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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