В Воронеже пенсионерка хотела нанять сиделку через интернет и попала на мошенницу

26 Май 2020 2020-05-26T12:55:51+03:00

Женщина перечислила деньги за услуги по уходу, но к ней никто не пришел

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У этих аферистов ничего святого. Наживаются на самых беззащитных и обездоленных. На днях жертвой мошенников стала пенсионерка, которая хотела нанять сиделку.

65-летнюю жительницу Советского района в интернете заинтересовало объявление с предложением услуг по уходу за больными. Пенсионерка созвонилась по телефону, указанному в объявлении, договорилась обо всем и перевела 10 000 рублей в качестве предоплаты на карту, реквизиты которой ей дали по телефону. После этого «сиделка» перестала отвечать на звонки.

За 25 мая жертвами мошенников стали восемь жителей Воронежской области. Большинство обманули дистанционно - по телефону или через интернет.

Будьте бдительны.

ИСТОЧНИК KP.RU