В Воронеже в аварии получили травмы женщина и двое детей

26 Май 2020 2020-05-26T13:04:15+03:00

Женщине и двух детям оказали первую помощь и отпустили домой. Фото: из архива «КП»

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В воскресенье, 24 мая, в 21.10 у дома № 43 на улице Минской «Киа-Оптима», ехавшая со стороны улицы Изыскателей в направлении Остужева, врезалась в «Мазда СХ-5», двигавшуюся впереди. 45-летний водитель японской иномарки в ДТП не пострадал, а вот находившаяся в машине вместе с ним 40-летняя жительница Воронежа, 15-летний подросток и 10-летняя девочка попали в больницу. Их привезли туда в 2.30 25 мая. Женщине и детям оказали первую помощь и отпустили домой.

Водитель «Киа» с места аварии сбежал, сейчас его разыскивают. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Напомним, поздним вечером 25 мая в Рамонском районе «Волга» выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген». В этой аварии два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

- Всего 25 мая в Воронежской области зарегистрировали 101 ДТП, из них 71 – в Воронеже. На федеральных трассах случились три аварии, в районах – 27. В семи ДТП погибли два человека и еще 11 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU