26 Май 2020 2020-05-26T12:23:16+03:00

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Поход в кафе обернулся для 49-летнего воронежца сломанными ребрами и потерей телефона. Мужчина отдыхал в одном из заведений на улице Пешестрелецкой, когда рядом двое других посетителей начали ссориться. Словесная перепалка переросла в драку, тогда воронежец решил вмешаться. Только вместо того, чтобы успокоиться, один из участников потасовки сломал мужчине ребра, отобрал мобильный и скрылся. Пострадавший обратился к правоохранителям.

Полицейские опросили свидетелей драки и установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался 27-летний воронежец, которого уже судили за аналогичные преступления. Стражи порядка задержали молодого человека в Центральном районе и доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что украденный телефон сдал в ломбард, а деньги уже потратил.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.2 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU