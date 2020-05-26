В Воронеже 21-летняя девушка ушла в магазин и не вернулась

26 Май 2020 2020-05-26T12:09:48+03:00

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23 мая 21-летняя Татьяна Кузнецова, живущая в доме № 7 на улице Теплоэнергетиков Советского района, пошла в магазин и не вернулась. Муж девушки обратился за помощью к поисковикам и в полицию. По его словам, никаких серьезных ссор между ними не было.

Приметы Татьяны Кузнецовой: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, на правой щеке небольшой шрам в районе подбородка, темные волосы по плечи, голубые глаза. Была одета в черную кожаную куртку, синие лосины, обута в черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Татьяна, просят позвонить по любому из этих телефонов: 8-980-345-90-35, 8-915-400-01-17, 8-960-131-97-08, 112 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU