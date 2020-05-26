Появились фото ДТП под Воронежем, где погибли двое

26 Май 2020 2020-05-26T10:47:19+03:00

После столкновения машины вылетели на обочину. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Полицейские выложили фото страшной аварии в Рамонском районе. На них видно, что «Волга» превратилась в груду покореженного железа, а у «Фольксвагена» сильно смят капот.

Напомним, ДТП случилось поздно вечером 25 мая. Как уточнили в региональном ГИБДД, в 21.45 53-летний водитель «Волги» выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем «Фольксваген-Тигуан», которым управляла 23-летняя девушка. Мужчина, руливший отечественной машиной, и его 46-летняя пассажирка погибли на месте. Автоледи, управлявшая «Фольксвагеном», и ехавшая с ней 19-летняя девушка попала в больницу с травмами различной степени тяжести.

В "Волге" погибли водитель и его пассажирка.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранее сообщали, что в аварии также пострадали дети, ехавшие в иномарке, - семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Однако, по уточненным данным, их среди пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU