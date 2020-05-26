2020-05-26T10:47:19+03:00
Происшествия

Появились фото ДТП под Воронежем, где погибли двое

В Рамонском районе «Волга» врезалась в «Фольксваген» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
После столкновения машины вылетели на обочину.После столкновения машины вылетели на обочину.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Полицейские выложили фото страшной аварии в Рамонском районе. На них видно, что «Волга» превратилась в груду покореженного железа, а у «Фольксвагена» сильно смят капот.

Напомним, ДТП случилось поздно вечером 25 мая. Как уточнили в региональном ГИБДД, в 21.45 53-летний водитель «Волги» выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем «Фольксваген-Тигуан», которым управляла 23-летняя девушка. Мужчина, руливший отечественной машиной, и его 46-летняя пассажирка погибли на месте. Автоледи, управлявшая «Фольксвагеном», и ехавшая с ней 19-летняя девушка попала в больницу с травмами различной степени тяжести.

В "Волге" погибли водитель и его пассажирка. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В "Волге" погибли водитель и его пассажирка.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранее сообщали, что в аварии также пострадали дети, ехавшие в иномарке, - семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Однако, по уточненным данным, их среди пострадавших нет.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области заразились коронавирусом еще 63 человека
Появились фото ДТП под Воронежем, где погибли двое
Под Воронежем построят огромный мультимедийный военный полигон
В «Единой России» началось предварительное голосование
Уроженца Азербайджана, хотевшего наладить торговлю героином в Воронеже, посадили на 11 лет
Воронежцы призвали губернатора поторопить частника, обещавшего отдать Северный лес
В Воронеже определили нового подрядчика для реконструкции парка «Орленок»
В Воронеже пропал не ориентирующийся в пространстве 80-летний дедушка
В ДТП под Воронежем пострадали семилетний мальчик и девочка девяти лет
Под Воронежем столкнулись «Волга» и «Фольксваген»: двое погибли, трое пострадали
В Воронеже дорожники рассказали о плане работ на ближайшие дни
Больных коронавирусом в Воронеже начали лечить в специальной барокамере
В Воронеже прошел суд над пьяным водителем, устроившем смертельное ДТП
За пять купюр - до восьми лет: пензенского фальшивомонетчика осудят в Воронеже
В центре Воронежа появился стеклянный гаечный ключ высотой с пятиэтажный дом
С начала апреля в Воронежской области заразились коронавирусом 254 медика
В Воронеже на 20 дней перекроют проспект Революции
В Воронежской области мужчина за 50 тысяч пытался «отмазать» дальнего родственника, перевозившего наркотики
В Воронежской области еще 16 человек выздоровели после коронавируса 25 мая