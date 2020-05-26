2020-05-26T10:06:17+03:00
Общество

Под Воронежем построят огромный мультимедийный военный полигон

Там будут проходить отборочные этапы международных Армейских игр
Юрий КОЗЛОВ
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На новом полигоне оборудуют танкодромы.На новом полигоне оборудуют танкодромы.Фото: с сайта Западного военного округа.
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В Воронежской области сделают новый военный полигон. Он будет предназначен для занятий Вислинской мотострелковой дивизии. Площадь нового полигона будет более 50 квадратных километров, сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

На полигоне оборудуют танкодромы, автодромы, площадки для преодоления водяных препятствий, стрельбище для пехоты, тактические поля, учебные места для стрельб танков, артиллерии и мотострелковых подразделений. На нем будут проходить отборочные этапы международных Армейских игр.

Для занятий подразделений мотострелков, разведчиков и снайперов сделают мультимедийные комплексы мишеней. Они позволят в считанные минуты менять тактическую обстановку, типы мишеней и расстояние до них, а также вести электронный учет пораженных целей.

И днем, и ночью на полигоне смогут проводить учебные занятия экипажи танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, расчеты гаубиц Мста-С, Мста-Б, реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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