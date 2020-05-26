2020-05-26T09:37:02+03:00
Происшествия

Уроженца Азербайджана, хотевшего наладить торговлю героином в Воронеже, посадили на 11 лет

Его поймали с поличным в Рамонском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Суд вынес решение по уголовному делу 53-летнего уроженца Азербайджана. В августе 2019 года он купил в Москве героин и марихуану и поехал с этим грузом наркотиков в Воронеж. По данным следствия, он хотел эту партию смертоносного зелья продать в столице Черноземья. Однако на трассе «Дон» в Рамонском районе его остановили полицейские, машину обыскали, наркотики нашли.

- Мужчина полностью признал свою вину. Суд, впрочем, учел не только этот факт, но и то, что уроженец Азербайджана ранее уже был судим, и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Рамонского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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