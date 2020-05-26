Воронежцы призвали губернатора поторопить частника, обещавшего отдать Северный лес

26 Май 2020 2020-05-26T09:37:21+03:00

Один из участков, где больше нет леса. Фото: кадр с видео

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В одной из соцсетей уоординаторы группы «ЭкоСеверный-Воронеж» - Александр Шабунин и Евгений Емельянов выступили с обращением к губернатору Александру Гусеву. Активисты предлагают главе области поторопить частного владельца Северного леса отдать эту территорию взамен на другой земельный участок. Причем просят обозначить конкретные сроки, когда это собираются сделать. На кадрах видео заметно, что уже целые участки леса завалены то ли вырубленными, то ли упавшими деревьями.

Напомним, еще прошлым летом жители Северного микрорайона заметили, что 141 дерево как будто кто-то сверлил. Люди предположили, что кто-то засыпает в стволы отраву, чтобы лес скорее высох и погиб, и на его месте можно было бы строить очередную серию многоэтажек. Позднее пытались вырубить 954 дерева, заявленных как аварийные и и сухие, но после возмущения людей это решение отменили. Местные жители организовывали пикеты и дежурства, однако таинственные отверстия продолжают появляться.

Как известно, Северный лес имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Губернатор Александр Гусев в одном из своих выступлений напомнил про этот факт и заявил, что для частника, которому почему-то доверили охранять лес (хотя за ним, если и следят, то отвратительно плохо), подыскивают новый земельный участок. Когда это сделают, глава области не уточнил.

В то же время в Северном микрорайоне все прекрасно знают историю, когда не мытьем, так катанием все же уничтожили яблоневые леса. Но сначала их довели до крайней степени запустения. Не по тому ли же сценарию идет «освоение» территории Северного леса?

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Активисты требуют губернатора поторопить частника с передачей Северного леса.

ИСТОЧНИК KP.RU