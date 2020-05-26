2020-05-26T09:37:47+03:00
Общество

В Воронеже определили нового подрядчика для реконструкции парка «Орленок»

Власти сэкономят на контракте 17,5 миллионов рублей
Юрий КОЗЛОВ
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"Орленок" снова будет открыт для горожан ориентировочно только к концу осени."Орленок" снова будет открыт для горожан ориентировочно только к концу осени.Фото: из архива «КП»
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В мэрии Воронежа определили победителя аукциона на право провести реконструкцию парка «Орленок», располагающегося в центре города. Лучшей признали заявку ООО Строительная компания «ВСБ». Эта компания занималась недавним обновлением площади Победы.

Начальную стоимость контракта в 146 миллионов рублей удалось существенно снизить. ООО «ВСБ» согласилась произвести все необходимые работы за 128,5 миллионов. На этом, собственно, и «перебила» конкурентов. Также участвовавшие в аукционе компании ООО «Тисайд» и АО «Авиапромстрой» готовы были заняться реконструкцией соответственно за 129,2 и 140,9 миллионов.

Напомним, необходимость в проведении аукциона возникла после того, как в ранее занимавшемся реконструкцией парка ООО «Воронежтеплоспецстрой» заявили о том, что работы закончить не могут из-за финансовых сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса. К слову, то, что сотрудники предприятия уже сделали, нареканий у мэрии не вызвало. Однако из-за возникшей паузы реконструкция парка завершится теперь уже не к 1 сентября, а к 30 ноября.

Соглано проекту, «Орленок» будет разделен на несколько тематических и функциональных зон: мемориальную, спортивную, рекреационную, зону фудкорта, арт-зону, общественную, площадку для выгула собак и большую детскую площадку. При этом чиновники обещали максимально сохранить исторический облик парка, к примеру, украшение входной группы и фонтан. Кроме того, в «Орленке» появится 140-метровый мост и открытый кинотеатр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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