2020-05-26T00:48:31+03:00
Происшествия

В Воронеже пропал не ориентирующийся в пространстве 80-летний дедушка

Пенсионер ушел из дома 23 мая
Анна ГРЕБЕНКИНА
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ориентировка предоставлена волонтерами.ориентировка предоставлена волонтерами.
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В Воронеже пропал 80-летний Анатолий Еленский. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с 23 мая его местонахождение неизвестно.

Из особых примет: залысина на лбу. Рост 170 см, среднее телосложение, волосы седые, глаза голубые. В день пропажи был одет в куртку болотного цвета, серые трико с лампасами, такого же цвета свитер и клетчатую рубашку, обут в черные туфли, на голове - черная кепка.

Если вы обладаете какой-либо информацией об Анатолии Викторовиче, позвоните по номеру горячей линии волонтеров: 8-800-700-54-52. Дедушка может находиться в любом районе города, пенсионер не ориентируется в пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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