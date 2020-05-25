В ДТП под Воронежем пострадали семилетний мальчик и девочка девяти лет
Полицейские установили личности погибших и пострадавших при столкновении двух легковушек в Рамонском районе. Напомним, 25 мая около 22.30 на 3 км автодороги «А-134 Ямное» столкнулись «Волга» и «Фольксваген Тигуан». По предварительным данным, машины сошлись лоб в лоб.
Два человека, находящиеся в отечественном авто, погибли. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, скончался 53-летний водитель и его 46-летняя пассажирка. Оба жители Ямного. В иномарке пострадали три человека: 23-летняя девушка-водитель, а также семилетний мальчик и девочка девяти лет. Всех доставили в больницу.
Родственники ли погибшие и пострадавшие в полиции не уточнили.
ИСТОЧНИК KP.RU