Под Воронежем столкнулись «Волга» и «Фольксваген»: двое погибли, трое пострадали
На месте аварии работают полицейские
фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Смертельное ДТП случилось в Рамонском районе около половины одиннадцатого вечера 25 мая. Два легковых автомобиля столкнулись на 15 км трассы М4 - «Дон», у поворота на село Ямное. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в «Волге» погибли два человека, в «Фольксвагене Тигуан» - трое пострадавших.
Пока это вся известная информация. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства аварии.
Обновление: полиция установила личности погибших и пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU