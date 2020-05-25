2020-05-26T00:00:56+03:00
Происшествия

Под Воронежем столкнулись «Волга» и «Фольксваген»: двое погибли, трое пострадали

На месте аварии работают полицейские
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Смертельное ДТП случилось в Рамонском районе около половины одиннадцатого вечера 25 мая. Два легковых автомобиля столкнулись на 15 км трассы М4 - «Дон», у поворота на село Ямное. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в «Волге» погибли два человека, в «Фольксвагене Тигуан» - трое пострадавших.

Пока это вся известная информация. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют причины и обстоятельства аварии.

Обновление: полиция установила личности погибших и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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