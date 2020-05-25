В Воронеже дорожники рассказали о плане работ на ближайшие дни

25 Май 2020 2020-05-25T20:44:27+03:00

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С 25 на 26 мая в Воронеже в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется:

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица 40 лет Октября: днем - поднятие горловин колодцев;

- улица Академика Королева (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минеров): днем - ремонт тротуаров;

- улица Беговая: ночью - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днем - поднятие горловин колодцев;

- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;

- улица Любы Шевцовой: ночью - устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Майская (от дома №11 до дома №42): ночью - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днем - поднятие горловин колодцев, установка бортового камня;

- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта): ночью - подготовительные работы под устройство съездов;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днем - устройство съездов, укрепление обочин.

ИСТОЧНИК KP.RU