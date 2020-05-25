2020-05-25T20:44:27+03:00
Общество

В Воронеже дорожники рассказали о плане работ на ближайшие дни

Большая часть ремонта пройдет ночью
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 25 на 26 мая в Воронеже в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется:

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица 40 лет Октября: днем - поднятие горловин колодцев;

- улица Академика Королева (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минеров): днем - ремонт тротуаров;

- улица Беговая: ночью - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днем - поднятие горловин колодцев;

- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;

- улица Любы Шевцовой: ночью - устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Майская (от дома №11 до дома №42): ночью - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днем - поднятие горловин колодцев, установка бортового камня;

- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днем - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта): ночью - подготовительные работы под устройство съездов;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днем - устройство съездов, укрепление обочин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Воронежем пострадали семилетний мальчик и девочка девяти лет
Под Воронежем столкнулись «Волга» и «Фольксваген»: двое погибли, трое пострадали
В Воронеже дорожники рассказали о плане работ на ближайшие дни
Больных коронавирусом в Воронеже начали лечить в специальной барокамере
В Воронеже прошел суд над пьяным водителем, устроившем смертельное ДТП
За пять купюр - до восьми лет: пензенского фальшивомонетчика осудят в Воронеже
В центре Воронежа появился стеклянный гаечный ключ высотой с пятиэтажный дом
С начала апреля в Воронежской области заразились коронавирусом 254 медика
В Воронеже на 20 дней перекроют проспект Революции
В Воронежской области мужчина за 50 тысяч пытался «отмазать» дальнего родственника, перевозившего наркотики
В Воронежской области еще 16 человек выздоровели после коронавируса 25 мая