В Воронеже прошел суд над пьяным водителем, устроившем смертельное ДТП
Он влетел в стоящий автомобиль, когда горел красный сигнал светофора
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Левобережный районный суд приговорил 27-летнего воронежца к 4 годам колонии-поселения. Мужчину обвинили в том, что он был пьян и нарушил правила дорожного движения, что привело к смерти человека.
ДТП случилось в 2019 году 11 мая. Мужчина выпил, но все равно сел за руль автомобиля «ВАЗ-21103». Примерно в 23.55 у дома №4 по улице Лебедева он протаранил «Дэу Нексия», за рулем которой был 29-летний мужчина. Тот остановился перед пешеходным переходом - горел красный свет. Спустя пять дней водитель «Деу» скончался в медучреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU