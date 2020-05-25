В Воронеже прошел суд над пьяным водителем, устроившем смертельное ДТП

25 Май 2020 2020-05-25T19:03:41+03:00

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Левобережный районный суд приговорил 27-летнего воронежца к 4 годам колонии-поселения. Мужчину обвинили в том, что он был пьян и нарушил правила дорожного движения, что привело к смерти человека.

ДТП случилось в 2019 году 11 мая. Мужчина выпил, но все равно сел за руль автомобиля «ВАЗ-21103». Примерно в 23.55 у дома №4 по улице Лебедева он протаранил «Дэу Нексия», за рулем которой был 29-летний мужчина. Тот остановился перед пешеходным переходом - горел красный свет. Спустя пять дней водитель «Деу» скончался в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU