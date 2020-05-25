За пять купюр - до восьми лет: пензенского фальшивомонетчика осудят в Воронеже

25 Май 2020 2020-05-25T18:56:44+03:00

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Уроженец Пензенской области в июле прошлого года решил провернуть аферу в Воронеже. Он сбыл пять фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей в сетевые магазинах. Вероятно, они показались идеальным местом для проделывания таких махинаций. Но радоваться 36-летнему мужчине пришлось не долго. Вскоре его задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Предварительное следствие уже окончено, дело фальшивомонетчика передано в Центральный районный суд. Сам мужчина находится под стражей в следственном изоляторе. За совершение тяжкого преступления ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU