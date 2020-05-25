2020-05-25T17:51:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина за 50 тысяч пытался «отмазать» дальнего родственника, перевозившего наркотики

Теперь он сам «заработал» уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
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21 мая на участке трассы «Дон» в Богучарском районе полицейские остановили «Киа-Серато», которым управлял 31-летний москвич. В машине также ехал пассажир. Это был дальний родственник водителя - 32-летний житель Москвы. Оба направлялись в Кабардино-Балкарию.

В салоне автомобиля обнаружили светлый порошок. Экспертиза показала, что это наркотик. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств» (до трех лет лишения свободы).

За мужчину решил вступиться дальний родственник. Он зашел в служебный кабинет к полицейскому и предложил ему 50 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело. Страж порядка отказался и напомнил, что за такое предложение можно и в тюрьму попасть. Однако 32-летний москвич слушать его не стал, просто оставил деньги на столе и не хотел их брать назад. Полицейский вызвал кого следует, и взяткодателя поймали с поличным.

Сотрудники Следственного комитета, которым полицейские передали материалы по этому инциденту, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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