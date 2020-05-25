В Воронеже летом начнет работать бесплатное такси для ветеранов войны, их вдов и блокадников

25 Май 2020 2020-05-25T17:14:00+03:00

На нем также могут ездить, не заплатив деньги, люди, проходившие военную службу в тылу

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С 1 июня участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно прокатиться в «Яндекс.Такси», сообщили в региональном департаменте соцзащиты. Такое право также получат люди, проходившие военную службу в тылу, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и вдовы погибших фронтовиков. Также с каждым таким гражданином может бесплатно проехать сопровождающий его человек.

Впрочем, щедрость таксистов имеет вполне определенные границы – за месяц можно бесплатно прокатиться только если «наездите» на сумму не более тысячу рублей.

Заявки на эти не очень далекие поездки принимают по Единому социальному телефону +7(473) 212-69-45 с понедельник по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).

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ИСТОЧНИК KP.RU