2020-05-25T16:53:30+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина пришла в гости к знакомому и пырнула его ножом в грудь

По данным полиции, она уже совершала похожее преступление
Юрий КОЗЛОВ
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Поздно вечером 22 мая в БСМП попал с проникающим ножевым ранением груди 37-летний воронежец. Врачи, как положено, позвонили в полицию.

Стражи порядка выяснили, что 22 мая в 22.10 в квартиру мужчины, который сейчас оправляется от ранения в больнице, в доме на улице Изобретателей Советского района пришла 30-летняя жительница Воронежа. Женщина знала хозяина, более того, к нему имелись претензии. Долгих разговоров она заводить не стала. После того, как мужчина открыл дверь, она, недолго думая, выхватила нож и пырнула его в грудь.

- Женщину задержали в переулке Ракетном Коминтерновского района в квартире ее знакомых. Во время обыска у нее обнаружили нож, которым она ударила свою жертву. Оказалось, что ранее она была судима за аналогичное преступление. В отношении рецидивистки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Суда она будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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