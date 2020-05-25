В Воронеже организовали онлайн-школу для пациентов с рассеянным склерозом

25 Май 2020 2020-05-25T16:38:37+03:00

Медики расскажут, как таким пациентам лучше адаптироваться к окружающей среде

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26 мая в 18:00 воронежцев приглашают в онлайн-школу для пациентов с рассеянным склерозом «Дорогу осилит идущий» . Мероприятие приурочено к Международному дню рассеянного склероза, который проводится 27 мая.

Школа создана заведующей неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения Воронежская областная клиническая больница №1, к.м.н. Светланой Чуприной совместно с реабилитологами отделения. В программе вопросы стационарной и домашней реабилитации пациентов, их адаптации к окружающей среде и психологической поддержки.

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В Воронежской области проживают более 1800 пациентов с рассеянным склерозом. Это неврологическое заболевание можно образно сравнить с химической коррозией оболочки электрических проводов, где в роли проводов выступают нервные волокна, опутывающие человеческое тело, а в роли агрессивного действующего фактора — клетки вышедшей из строя иммунной системы.

Как и электрическим проводам, нейронам для эффективной передачи импульса нужна изоляция. В роли своеобразной изоленты выступает особый белок миелин, препятствующий выходу ионных токов за пределы «нейромагистрали», несущей сигнал, к примеру, от головного мозга к мизинцу на левой ноге.

Если появятся «прорехи», нервный импульс будет доходить с помехами, а если дефект велик, то рано или поздно сообщение между мозгом и какой-либо областью тела прервется полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU