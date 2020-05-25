Нападающему воронежского «Факела» Максиму Григорьеву сделают операцию

25 Май 2020 2020-05-25T15:51:44+03:00

Максим Григорьве получил травму в игре с "Лучом" из Владивостока. Фото: с сайта ФК "Факел"

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Нападающему «Факела» Максиму Григорьеву 27 мая в одной из московских клиник проведут артроскопическую операцию на коленном суставе. Об этом сообщили на сайте клуба.

Напомним, Григорьев получил травму коленного сустава (точнее, повреждение мениска) в единственном матче «Факела», который команде удалось сыграть после зимней паузы. Тогда в родных стенах воронежские футболисты одолели «Луч» из Владивостока – 1:0.

Решение об операции приняли с учетом того, что за время вынужденной паузы Григорьев, по всей видимости, успеет восстановиться и набрать форму. Обычно после такого вмешательство (по сути, это просто тщательная «чистка» колена) на возвращение игрока в строй уходит около шести недель. А первая игра «Факела» теперь пройдет не раньше начала августа.

Григорьев, скорее всего, сможет восстановиться еще до начала следующего чемпионата.Фото: с сайта ФК "Факел"

Судя по всему, новый сезон команда проведет в ФНЛ – в первом дивизионе российского футбола уже одобрили заявку клуба на получение лицензии. Дело осталось за одобрением РФС – скорее всего, это уже будет чисто формальной процедурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU