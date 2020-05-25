В Воронеже пьяный мужчина ограбил магазин одежды

25 Май 2020 2020-05-25T15:40:56+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемого в ограблении магазина одежды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 25 мая.

Пьяный мужчина зашел в торговый зал на улице Генерала Лизюкова под видом покупателя. Затем он взял с торгового стеллажа одежду и пошел к выходу. Продавец магазина попытался догнать вора, но похитителю удалось сбежать. Похищенные вещи он выбросил недалеко от магазина. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность вора. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 20-летний местный житель. Его задержали по месту жительства его знакомых и доставили в отдел полиции. В отделе полиции он признал вину.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU