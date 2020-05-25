В воронежский «Буран» пришел нападающий с опытом игры в КХЛ

25 Май 2020 2020-05-25T15:11:42+03:00

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28-летний нападающий Данил Макаров подписал контракт с «Бураном». Воспитанник казанской школы хоккея играл за казанские команды «Ирбис», «Барс» и главную татарскую команду «Ак Барс» в КХЛ. После этого, правда, карьера пошла по нисходящей – «Нефтяник» (Альметьевск), а потом «Дизель» (Пенза). За пензенскую команду в прошлом сезоне Данил сыграл 54 матча. В них он набрал 26 очков (по 13 голов и результативных передач).

Напомним, в межсезонье, «Буран» пополнили десять новых игроков. Кроме Данил Макаров, «ураганными» стали вратарь Денис Перевозчиков, защитники Кирилл Щукин, Денис Ванин, Александр Микулович; нападающие Никита Лукин, вернувшийся в команду Александр Черников, Артем Гарифулин, Андрей Демидов, Максим Лазарев. Кроме того, назначили нового главного тренера – им стал Вячеслав Уваев.

А на днях стало известно, что «Буран» подписал новый договор о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом». Таким образом, «ураганные» фактически остаются фарм-клубом этой команды ВХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU