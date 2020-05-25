2020-05-25T15:08:22+03:00
Общество

«Порядок» подготовил эскиз будущего логистического центра на бывшем месте IKEA под Воронежем

Вскоре его должны рассмотреть на градостроительном совете
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сеть супермаркетов «Порядок» получила разрешение на производство земляных работ на участке неподалеку от села Александровка в Новоусманском районе. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе администрации района, инвестор уже подготовил и передал эскизный проект сооружений и территории, в ближайшее время он будет рассмотрен на градостроительном совете.

Ранее IKEA отказалась от планов строительства торгового центра под Воронежем - на этом самом месте. Землю, которую покупали под возведение объекта, продали. Теперь там должен появиться логистический центр сети «Порядок».

Открыть под Воронежем IKEA планировали к концу 2017 года, однако затем перенесли срок на 2018 год. Якобы в связи с доработкой документации. После этого шведская компания отложила строительство магазина в нашем регион до 2025 года. А теперь торгового центра и вовсе не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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