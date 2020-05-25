2020-05-25T14:53:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Подросток в костюме химзащиты прогулялся по Воронежу

Фотографией парня с «КП-Воронеж» поделился читатель
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Фото: предоставлено читателем.Фото: предоставлено читателем.
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В Воронеже в районе остановки Остужева местные жители заметили необычно одетого подростка. Парень в костюме химзащиты спокойно подошел к перекрестку с Ленинским проспектом, чтобы перейти дорогу. Возле столба он заметил стул, который по неизвестным причинам стоит там несколько недель, посидел на нем и пошел дальше.

Фотографию в «КП-Воронеж» прислал читатель в понедельник, 25 мая. Он рассказал, что даже успел немного поговорить с парнем и спросил, как он себя чувствует, в таком наряде. На что подросток ответил коротко: «нормально». Дальше беседа не сложилась.

Горожане по-разному отреагировали на внешний вид парня. Кто-то предположил, что он проиграл спор. Другие же решили, что молодой человек так защищается от коронавируса. А может это просто шутка? У вас какие варианты?

ИСТОЧНИК KP.RU

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