Под Воронежем двое мужчин отравились угарным газом

25 Май 2020 2020-05-25T14:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рамонском районе в доме в селе Чертовицы 21 мая обнаружили тела двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 25 мая.

Двое мужчин 39 и 47 лет отравились угарным газом. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

- Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия. Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU