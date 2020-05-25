2020-05-25T14:15:42+03:00
Происшествия

Под Воронежем двое мужчин отравились угарным газом

Жители Рамонского района погибли на месте
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рамонском районе в доме в селе Чертовицы 21 мая обнаружили тела двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 25 мая.

Двое мужчин 39 и 47 лет отравились угарным газом. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

- Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия. Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области появилась новая преграда для второго этапа снятия ограничений по коронавирусу
Нападающему воронежского «Факела» Максиму Григорьеву сделают операцию
В Воронеже пьяный мужчина ограбил магазин одежды
Заместитель секретаря Генсовета партии отметил, что это не скажется на процедуре — сайт заработает корректно в ближайшее время
В воронежский «Буран» пришел нападающий с опытом игры в КХЛ
«Порядок» подготовил эскиз будущего логистического центра на бывшем месте IKEA под Воронежем
Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно
Подросток в костюме химзащиты прогулялся по Воронежу
Вспышка коронавируса на воронежском заводе: заболели уже 40 сотрудников
Под Воронежем двое мужчин отравились угарным газом
В Воронежской области за месяц пандемии спрос на автокредиты упал на 81%
В Воронежской области будут судить женщину, жестоко убившую сожителя
Выпавший из окна больницы под Воронежем врач идет на поправку
В Воронежской области провели больше 106 тысяч исследований на коронавирус
В Воронеже поймали парней, два раза ограбивших склад с компьютерным оборудованием
В воронежском подразделении РЖД 70 работникам задерживали отпускные и выплаты при увольнении
В Воронеже пенсионерку обманули мошенники с сайта объявлений