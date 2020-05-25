В Воронежской области за месяц пандемии спрос на автокредиты упал на 81%

25 Май 2020 2020-05-25T13:49:19+03:00

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Количество выданных в апреле 2020 года автокредитов сократилось в Воронежской области на 81% по сравнению с мартом. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сути, апрель можно считать показательным месяцем по тому, как отразилась ситуация с коронавирусом на финансовом поведении воронежцев.

- Пандемия коронавируса и последовавшие ограничительные меры самым негативным образом сказались на работе автодилеров, что в свою очередь не могло не повлиять и на автокредитование, - отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. - Россияне в апреле купили новых автомобилей втрое меньше, чем в марте.

Так, если в марте воронежцы взяли 1 720 автокредитов, то в апреле - только 326.

Впрочем, если говорить именно о покупке машин, то падение спроса не столь большое, хотя, конечно, существенное - 63%. В марте наши соотечественники приобрели 2908 новых легковых автомобилей, а уже в апреле - только 1071.

В целом в апреле 2020 года снизился интерес ко всем потребительским кредитам. В Воронежской области, например, практически на 58%. В марте их взяли 19 939 раз в нашем регионе, в апреле - уже 8 429.

- Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало».

ИСТОЧНИК KP.RU