В Воронежской области будут судить женщину, жестоко убившую сожителя

25 Май 2020 2020-05-25T13:40:34+03:00

Жительница Новоусманского района сначала избила мужчину, а затем вонзила ему нож в грудь

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В Воронежской области завершили расследование уголовного дела на 34-летнюю жительницу Новоусманского района. Женщину обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 25 мая.

Все случилось в ночь на 4 февраля. В доме по улице Школьной п.1-е отд. свх. Масловский женщина выпивала вместе со своим 49-летним сожителем. Во время застолья между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Местная жительница била мужчину руками и ногами по голове и туловищу, а затем схватила нож и вонзила ему прямо в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

На предварительном следствии женщина признала вину лишь частично, но следователи собрали полную доказательную базу, которая полностью подтверждает ее вину. С обвинительным заключением уголовное дело было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU