Выпавший из окна больницы под Воронежем врач идет на поправку

25 Май 2020 2020-05-25T12:50:29+03:00

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После падения из окна продолжает лечение врач скорой Новоусманской больницы Александр Шулепов. 25 мая в пресс-службе регионального департамента здравоохранения «КП-Воронеж» подтвердили, что у него наблюдается положительная динамика.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия, случившегося в ночь с 1 на 2 мая в районной больнице. Врач, засветившийся в «коронавирусном» скандале, лечился от Covid-19. Но после каким-то образом выпал со второго этажа: сломал основание черепа и попал в реанимацию.

Знакомый врача Максим Боев рассказывал «КП-Воронеж», что не верит в то, что тот мог прыгнуть по своей воле.

Ранее Александр Шулепов вместе с фельдшером Александром Косякиным заявил о недостаточных мерах защиты персонала скорой при контакте с больными и принуждении работать после положительного теста на COVID-19.

Департамент здравоохранения опроверг эту информацию. После Александр Шулепов записал обращение, в котором сам опроверг слова Косякина, заявив, что предыдущее видео он записал под влиянием эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU