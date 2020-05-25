В Воронежской области провели больше 106 тысяч исследований на коронавирус

25 Май 2020 2020-05-25T12:44:38+03:00

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В Воронежской области провели 106 478 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 25 мая озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, по информации на утро, 25 мая, в области подтвердилось 55 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 1518 человек. В медорганизациях остаются изолированными 805 человек. Под наблюдением на дому находятся 2888 местных жителей. От COVID-19 умерли 17 пациентов. Выздоровели 1010.

ИСТОЧНИК KP.RU