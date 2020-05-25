В Воронеже поймали парней, два раза ограбивших склад с компьютерным оборудованием

25 Май 2020 2020-05-25T12:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже задержали подозреваемых в краже компьютерного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 25 мая.

Выяснилось, что 22 апреля трое местных жителей в возрасте от 21 до 22 лет с 1.40 до 2.00 часов на легковом автомобиле подъехали к складу на улице Димитрова. Горожане отогнули металлический лист забора, пробрались на территорию, а затем болторезом срезали замки на двери и попытались похитить компьютерные видеокарты на общую сумму около двух миллионов рублей. Но сработала сигнализация в помещении, парни успели скрыться.

А 8 ноября 2019 года они же совершили похожую кражу на том же складе. Парни похитили 41 видеокарту на общую сумму 2805620 рублей. В отделе полиции воронежцы признали вину. Украденные видеокарты горожане продавали через интернет. Часть компьютерного оборудования правоохранители нашли во время обысков.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU