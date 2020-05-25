2020-05-25T11:40:54+03:00
Общество

В воронежском подразделении РЖД 70 работникам задерживали отпускные и выплаты при увольнении

За это десять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники транспортной прокуратуры провели проверку соблюдения трудового законодательства в Воронежской механизированной дистанции инфраструктуры Юго-Западной дирекции по эксплуатации путевых машин. Это подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД».

Работники надзорного ведомства выяснили, что 70 сотрудникам этой организации задерживали деньги, положенные при отпусках, а также при увольнении. При этом компенсацию невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки для более 60 человек перечислили только в ходе проверки прокуратуры.

В адрес руководителя этого структурного подразделения ОАО «РЖД» внесли представление. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли десять должностных лиц.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч .6 ст.5.27 Ко АП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».

В региональной государственной инспекции труда ОАО «РЖД» признали виновным и оштрафовали. Сумму, которую пришлось заплатить железнодорожникам, в надзорном ведомстве не озвучивали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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