В Воронеже пенсионерку обманули мошенники с сайта объявлений

25 Май 2020 2020-05-25T11:32:29+03:00

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В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам шесть тысяч рублей во время продажи дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 25 мая.

Так, 67-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома. Через некоторое время с ней связался неизвестный и заявил, что готов внести залог. Он сказал, что для этого пенсионерке лишь надо совершить несколько операций и ввести код, который придет ей в смс-сообщении. Горожанка согласилась. А затем у нее с карты пропали деньги. А аферист перестал отвечать на звонки. Женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Всего за сутки в регионе зарегистрировали два сообщения о мошенничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU