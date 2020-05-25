В Воронеже пенсионерку обманули мошенники с сайта объявлений
В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам шесть тысяч рублей во время продажи дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 25 мая.
Так, 67-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома. Через некоторое время с ней связался неизвестный и заявил, что готов внести залог. Он сказал, что для этого пенсионерке лишь надо совершить несколько операций и ввести код, который придет ей в смс-сообщении. Горожанка согласилась. А затем у нее с карты пропали деньги. А аферист перестал отвечать на звонки. Женщина обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Всего за сутки в регионе зарегистрировали два сообщения о мошенничествах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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