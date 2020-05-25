2020-05-25T11:31:35+03:00
Общество

Губернатор и мэр поздравили воронежскую «Комсомолку» с 95-летием

Они отметили, что, несмотря на почтенный возраст, газета остается современной
Татьяна МИСТЮКОВА
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Первый номер газеты «Комсомольская правда» вышел 24 мая 1925 года. В 1998 году появился наш сайт, затем радиостанция. Сегодня и бумажная, и электронная версии воронежской «Комсомолки» являются одними из самых читаемых в регионе. Практически круглосуточно, семь дней в неделю мы доставляем вам «горячие», проверенные новости, добываем полезную информацию, находим интересные, мотивирующие истории из жизни, знакомим с культурными событиями. За всем этим стоит кропотливая работа корреспондентов, которые с большим трепетом относятся к своим читателям.

С юбилеем коллектив и главного редактора федеральной «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина поздравил губернатор Александр Гусев:

- 95 лет назад появился новый — понятный, живой и красивый — почерк российской журналистики. Мне очень приятно поздравить вас, уважаемый Владимир Николаевич, с годовщиной выхода первого номера «Комсомольской правды». Прошли десятилетия, и телевидение, сайты, соцсети стали создавать серьезную конкуренцию бумажной прессе. Но только не «Комсомолке». Она по-прежнему современна, читаема, авторитетна, потому что высококлассный редактор и менеджер руководит талантливым и увлеченным коллективом.

От всей души с 95-летием поздравил «комсомольцев» и глава Воронежа Вадим Кстенин. Он напомнил, что почти за вековую историю газета стала свидетельницей ключевых событий в истории страны, что многие выдающиеся поэты, писатели и журналисты печатались в «Комсомолке», создавая своими замечательными работами заслуженный авторитет газете, доверие и любовь читателей.

- И сегодня ваш сплоченный коллектив успешно продолжает славные традиции предшественников своим профессионализмом и творческим отношением к делу, способствуя тому, что "Комсомольская правда" была и остается среди флагманов отечественной печатной прессы. Однако это не мешает вам идти в ногу с современными тенденциями: вы активно развиваете возможности интернет-издания, радио и телевещания, привлекая аудиторию разных возрастов и интересов. Радует, что на страницах регионального издания постоянно выходят материалы, посвященные жизни нашего миллионного города. Вместе мы наблюдаем за его успехами и делаем все необходимое для решения насущных проблем. Искренне желаю руководству и творческому коллективу издания «Комсомольская правда» неиссякаемого вдохновения, новых успехов и достижений! – подчеркнул Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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