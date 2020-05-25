2020-05-25T11:17:15+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью сгорел автомобиль «Ауди 80»

ЧП случилось в Ленинском районе
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже ночью сгорела иномарка. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

ЧП случилось накануне, 24 мая, в 23.24. В дежурную часть МЧС поступил вызов о пожаре на улице Общественной. На место выехали четыре спасателя. Оказалось, что горит автомобиль «Ауди 80». Огонь перекинулся на хозяйственную постройку. В 23.45 пожар удалось потушить.

В результате ЧП полностью сгорела иномарка, огонь повредил и фронтон хозпостройки на площади двух квадратных метров. Но из местных жителей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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