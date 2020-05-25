В Воронеже военные продезинфицировали спецтехнику на стройке новой инфекционной больницы

25 Май 2020 2020-05-25T10:48:59+03:00

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В Воронеже на площадке возведения многопрофильного медицинского центра специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа продезинфицировали более 100 единиц специальной строительной, военной и гражданской техники. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО в понедельник, 25 мая.

Специалисты войск РХБ защиты круглосуточно дежурят на объекте строительства, проводят специальную очистку подъездных дорог и тяжелой техники. На помощь им прибыл сводный отряд РХБ защиты из Курской области. Обработка территории застройки проводится на площади свыше 11 тыс. квадратных метров.

Быстровозводимая «инфекционка» на улице Ростовской рядом с больницей №8 уже готова на 20%, полностью объект должны сдать к 30 июня. Площадь нового медцентра составит 11 000 кв.метров, он будет включать 200 коек .В медучреждении будут работать 180 врачей, медсестер и других работников.

Это будет современная инфекционная больница, которая пополнит в регионе резерв «ковидных» коек и поможет быстрее выйти из ограничений, связанных коронавирусом. Как отметили в правительстве области, медцентр заменит старую больницу на улице Бахметьева. На ее месте могут построить школу, которая там очень нужна и для которой долго время искали свободный земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU