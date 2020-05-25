2020-05-25T11:04:38+03:00
Происшествия

Появились фото аварии под Воронежем, где были ранены трое

ДТП случилось недалеко от села Бабяково Новоусманского района [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
После аварии "Мерседес" застыл на двойной сплошной, а "Фольксваген" отлетел ближе к обочине.После аварии "Мерседес" застыл на двойной сплошной, а "Фольксваген" отлетел ближе к обочине.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Полицейские выложили фото аварии в Новоусманском районе. ДТП случилось около полудня на 15 километре дороги «Воронеж-Тамбов» недалеко от села Бабяково. Там столкнулись лоб в лоб «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген-Гольф». По фото можно сделать вывод, что прочнее оказался «Мерседес». Капот «Фольксвагена» покорежен сильнее.

У "Фольксвагена" отлетела фара. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Фольксвагена" отлетела фара.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, после лобового удара в больницу попали трое: водитель «Мерседеса», 33-летний житель Новоусманского района, и его земляки из «Фольксвагена» - 26-летний мужчина, управлявший машиной и его 28-летний пассажир.

По предварительным данным, на встречную полосу вылетел «Мерседес». Почему его водитель потерял контроль над машиной, полицейские продолжают выяснять в ходе проверки обстоятельств аварии.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области за месяц пандемии спрос на автокредиты упал на 81%
В Воронежской области будут судить женщину, жестоко убившую сожителя
Выпавший из окна больницы под Воронежем врач идет на поправку
В Воронежской области провели больше 106 тысяч исследований на коронавирус
В Воронеже поймали парней, два раза ограбивших склад с компьютерным оборудованием
В воронежском подразделении РЖД 70 работникам задерживали отпускные и выплаты при увольнении
В Воронеже пенсионерку обманули мошенники с сайта объявлений
Губернатор и мэр поздравили воронежскую «Комсомолку» с 95-летием
В Воронеже ночью сгорел автомобиль «Ауди 80»
В Воронеже военные продезинфицировали спецтехнику на стройке новой инфекционной больницы
Появились фото аварии под Воронежем, где были ранены трое
В Воронеже два человека пострадали в столкновении иномарки и мотоцикла
Воронежский заповедник поделился видеозаписью с кормлением потомства дятла
В Воронежской области подтвердилось 55 новых случаев коронавируса на 25 мая
В Воронеже нашли исчезнувшую женщину с шестимесячным ребенком
Жительница Воронежа хотела продать платье через интернет, а в итоге лишилась 10 тысяч рублей
После пожара в сельской администрации в Воронежской области нашли тело мужчины
Ко Дню защиты детей воронежцам покажут благотворительный спектакль онлайн
В Воронежской области ищут 31-летнюю женщину с 6-месячным ребенком
Под Воронежем лоб в лоб столкнулись две иномарки: три человека попали в больницу
Воронеж ждут температурные качели
В воронежском заповеднике «Дивногорье» сменится директор
В Воронеже коэффициент распространения коронавируса пока выше нормы
В Воронежской области двое собутыльников хотели найти свой телефон, поэтому украли чужой
В Воронеже студент взял кредит по документам сокурсника
От коронавируса вылечилось уже 1010 воронежцев
В Воронеже умер легенда радио Вячеслав Амелькин