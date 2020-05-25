Появились фото аварии под Воронежем, где были ранены трое

25 Май 2020 2020-05-25T11:04:38+03:00

После аварии "Мерседес" застыл на двойной сплошной, а "Фольксваген" отлетел ближе к обочине. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Полицейские выложили фото аварии в Новоусманском районе. ДТП случилось около полудня на 15 километре дороги «Воронеж-Тамбов» недалеко от села Бабяково. Там столкнулись лоб в лоб «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген-Гольф». По фото можно сделать вывод, что прочнее оказался «Мерседес». Капот «Фольксвагена» покорежен сильнее.

У "Фольксвагена" отлетела фара.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, после лобового удара в больницу попали трое: водитель «Мерседеса», 33-летний житель Новоусманского района, и его земляки из «Фольксвагена» - 26-летний мужчина, управлявший машиной и его 28-летний пассажир.

По предварительным данным, на встречную полосу вылетел «Мерседес». Почему его водитель потерял контроль над машиной, полицейские продолжают выяснять в ходе проверки обстоятельств аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU