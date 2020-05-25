2020-05-25T10:20:42+03:00
Происшествия

В Воронеже два человека пострадали в столкновении иномарки и мотоцикла

Авария случилась на улице Никитинской
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже иномарка столкнулась с мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 25 мая.

Авария случилась у одного из домов по улице Никитинской накануне, 24 мая, в 13.10. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» ехал по улице Средне-Московской со стороны улицы Фридриха Энгельса в направлении улицы Никитинской. При повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора он столкнулся с движущимся навстречу по улице Средне-Московской мотоциклом «Хонда». За рулем двухколесного был 49-летний воронежец.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 26-летняя пассажирка. С телесными повреждениями их госпитализировали.

Всего за сутки зарегистрировано 92 ДТП, из них в областном центре - 66, на федеральных дорогах - два, в районах области - 24. В девяти ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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