В Воронеже два человека пострадали в столкновении иномарки и мотоцикла

25 Май 2020 2020-05-25T10:20:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже иномарка столкнулась с мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 25 мая.

Авария случилась у одного из домов по улице Никитинской накануне, 24 мая, в 13.10. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» ехал по улице Средне-Московской со стороны улицы Фридриха Энгельса в направлении улицы Никитинской. При повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора он столкнулся с движущимся навстречу по улице Средне-Московской мотоциклом «Хонда». За рулем двухколесного был 49-летний воронежец.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 26-летняя пассажирка. С телесными повреждениями их госпитализировали.

Всего за сутки зарегистрировано 92 ДТП, из них в областном центре - 66, на федеральных дорогах - два, в районах области - 24. В девяти ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU