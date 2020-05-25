Воронежский заповедник поделился видеозаписью с кормлением потомства дятла

25 Май 2020 2020-05-25T09:53:54+03:00

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В Воронежском биосферном заповеднике у средних пёстрых дятлов появилось потомство. Малыши родились неподалеку от Центральной усадьбы. Видеозапись с кормлением птиц опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети.

Как пояснили сотрудники заповедника, когда кто-то из заботливых родителей подлетает к гнездовому дереву с полным клювом насекомых, щебетание птенцов заметно усиливается. Взрослые птицы с изрядной периодичностью ныряют в дупло к своим чадам - такая карусель продолжается весь световой день.

Средний пестрый дятел - обычный гнездящийся, оседлый вид. Населяет старовозрастные лиственные леса по всей территории Воронежского заповедника. От других пестрых дятлов отличается тем, что ярко-красная «шапочка» есть на голове не только у самца, но и у самки. Правда у самок цвет «шапочки» имеет оранжевый оттенок. Кстати до недавнего времени этот вид дятлов был включен в Красную книгу РФ. Но в обновленном в 2020 году перечне он уже не значится. Количество птиц уже не вызывает опасений.

Пополнение у среднего пёстрого дятла. Воронежский заповедник.Видео: Александр Черёмухин

ИСТОЧНИК KP.RU