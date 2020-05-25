В Воронеже нашли исчезнувшую женщину с шестимесячным ребенком
Мама и ее малыш живы и чувствуют себя хорошо
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В Воронеже нашли пропавшую неделю назад многодетную маму и ее шестимесячного ребенка. Об этом сообщили волонтеры. Женщина и малыш живы. Они чувствуют себя хорошо.
Как пояснили волонтеры, обнаружить пропавших помогли информационные поиски. Где были исчезнувшие, не говорится.
Напомним, женщина исчезла 17 мая. Она ушла гулять с младенцем из дома на улице 25 Января, но назад так и не вернулась. По-словам соседей, дома у нее остались ещё трое детей. Знакомые горожанки говорят, что она пропадает уже не первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU