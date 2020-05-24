Жительница Воронежа хотела продать платье через интернет, а в итоге лишилась 10 тысяч рублей

24 Май 2020 2020-05-24T21:38:09+03:00

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За 23 мая у пятерых жителей Воронежской области похитили деньги с банковских карт. Всех обманули дистанционно - под предлогом приобретения товаров или услуг в сети.

27-летняя жительница Воронежа хотела продать через интернет платье. Поздним вечером ей позвонил по объявлению мужчина и сказал, что хочет приобрести вещь в подарок. Покупатель сообщил, что переведет задаток на банковскую карту, но поскольку его карта выпущена другим банком, чтобы избежать комиссии за перевод денег, необходимо сообщить ему код, пришедший женщине в смс. Дама не дочитала текст в эсэмэске, где предупреждается, что никому нельзя сообщать пароли, этим пользуются мошенники. И продиктовала цифры. В итоге с её карты похитили 10 000 рублей.

Будьте бдительны! Не используйте в объявлениях номера своих телефонов, к которым привязаны банковские карты и которые используются для работы в «Мобильном банке». Никому не сообщайте свои паспортные данные, cvv-кoд на обороте своей карты, а также пароли, приходящие в смс-сообщениях. Не выполняйте действия, которые просят сделать звонящие по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU