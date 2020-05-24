Ко Дню защиты детей воронежцам покажут благотворительный спектакль онлайн

24 Май 2020 2020-05-24T20:18:29+03:00

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Ко Дню защиты детей Воронежский ТЮЗ покажет онлайн спектакля «Сказки Лукоморья». Трансляция пройдёт в рамках благотворительного марафона «Искусство способно исцелять», который устраивает фонд «ДоброСвет». Посмотреть трансляцию можно будет с 31 мая по 3 июня на сайте театра и в социальных сетях благотворительного фонда.

- Мы решили объединиться в этот важный праздник и помочь детям с онкозаболеваниями. Время болезни и лечения - очень тяжелое испытание для детей и их близких, и любая помощь, поддержка имеет для них огромное значение, - отметили в театре.

ИСТОЧНИК KP.RU