2020-05-24T20:18:29+03:00
Общество

Ко Дню защиты детей воронежцам покажут благотворительный спектакль онлайн

Запись спектакля ТЮЗа можно посмотреть в течение нескольких дней
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ко Дню защиты детей Воронежский ТЮЗ покажет онлайн спектакля «Сказки Лукоморья». Трансляция пройдёт в рамках благотворительного марафона «Искусство способно исцелять», который устраивает фонд «ДоброСвет». Посмотреть трансляцию можно будет с 31 мая по 3 июня на сайте театра и в социальных сетях благотворительного фонда.

- Мы решили объединиться в этот важный праздник и помочь детям с онкозаболеваниями. Время болезни и лечения - очень тяжелое испытание для детей и их близких, и любая помощь, поддержка имеет для них огромное значение, - отметили в театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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