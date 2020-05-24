В Воронежской области ищут 31-летнюю женщину с 6-месячным ребенком
Мать с младенцем ушла из дома еще 17 мая
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Волонтеры просят помощи воронежцев в поиске 31-летней Маргариты Смолиной. Женщина ушла из дома с 6-месячным малышом. С тех пор дома не появлялась. Очевидцы говорят, что видели похожую женщину в Каширском районе.
Приметы женщины: Маргариты худая, ростом 175-180 см, у нее русые волосы (но могут быть перекрашены в рыжий), на левой брови шрам 3 см. Женищина была одета в синюю куртку. Малыш был в тёмно-синей детской коляске.
Если вы что-то знаете о пропавшей, позвоните по телефонам 89601319708, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU