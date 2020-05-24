Под Воронежем лоб в лоб столкнулись две иномарки: три человека попали в больницу

24 Май 2020 2020-05-24T18:34:21+03:00

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24 мая около полудня на выезде из Воронежа в Новоусманском районе образовалась огромная пробка. Причиной стала авария с участием двух иномарок.

На 15-м километре трассы «Воронеж-Тамбов», что возле Бабяково, столкнулись Mercedes-Benz и Volkswagen Golf. По предварительным данным Госавтоинспекции, 32-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречку, где врезался в «Фольксваген», которым управлял 26-летний водитель. В аварии пострадали три человека: кроме водителей обоих иномарок в больницу отправили 28-летнего пассажира «Мерседеса».

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU