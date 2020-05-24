2020-05-24T17:29:42+03:00
Общество

Воронеж ждут температурные качели

Днем будет то 19, то 11 тепла
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На следующей неделе воронежцев ждет неустойчивая погода. Потеплеет, потом резко похолодает, потом снова станет тепло.

Так, в понедельник, 25 мая, днем в Воронеже будет +19.

Но ночью начнется дождь, он продолжится во вторник днем, резко похолодает - до плюс 11-13.

В среду, 27 мая, снова потеплеет до +18.

В четверг, 28 мая, опять пойдет дождь, но будет тепло - до +20.

А в пятницу, 29 мая, температура воздуха повысится до +25.

Теплая погода сохранится и на следующих выходных, будет плюс 22-25, правда, прогнозируют дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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