2020-05-24T14:10:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области двое собутыльников хотели найти свой телефон, поэтому украли чужой

Теперь им грозит до 6 лет за кражу
Ярослав ИВАНОВ
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Что называется "замстили". Хотели найти свой телефон, поэтому украли чужой.

В селе Запрудское Каширского района пьянствовала компания. За полночь многие разошлись, а двое 43-летних собутыльников уснули. На утро один из них не смог обнаружить свой телефон и электронные сигареты. Мужчины решили, что их мог похитить 31-летний знакомый, который покинул дом последним. И они пришли к нему домой. Когда дверь им не открыли, проникли в жилище, и обнаружив мужчину спящим, похитили его мобильный телефон и ноутбук.

Когда мужчина проснулся и не нашел вещей, он вернулся к месту вчерашнего застолья. Там обнаружил похищенное у него имущество и обратился в полицию.

Теперь двум 43-летним собутыльникам грозит срок до шести лет за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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