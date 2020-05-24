В Воронеже студент взял кредит по документам сокурсника

24 Май 2020 2020-05-24T13:11:46+03:00

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В Воронеже нашли мошенника, который повесил кредит на 20-летнего жителя села Новогремячье. Молодой человек в декабре 2019 года получил извещение из финансового учреждения, что у него имеется задолженность. И очень удивился, потому что за кредитом в эту организацию Оказалось, что кто-то аж в марте 2019-го от его имени взял микрозайм в 5000 рублей.

При отработке круга знакомых потерпевшего оперативники установили подозреваемого: выяснилось, что кредит взял 20-летний воронежец, обучающийся с потерпевшим в одном учебном заведении. Парень признался, что сфотографировал данные паспорта сокурсника, а также СНИЛС и, воспользовавшись ими, получил деньги.

За мошенничество в сфере кредитования молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU