2020-05-24T12:16:28+03:00
Общество

В Воронеже умер легенда радио Вячеслав Амелькин

Диктора не стало на 74-м году жизни
Ярослав ИВАНОВ
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Вячеслав АмелькинВячеслав Амелькин
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В Воронеже 22 мая умер легендарный диктор Вячеслав Амелькин. Ему было 73 года.

Вячеслав Михайлович работал диктором Воронежского комитета по телевидению и радиовещанию без малого сорок лет - в 1970-2007 годах. В последние годы воронежцы ежедневно слышали его голос на улицах – из динамиков городского радио «Воронеж», где он знакомил с актуальными новостями областного центра.

Проститься с Вячеславом Амелькиным можно 25 мая в зале крематория Юго-Западного кладбища. Начало траурной церемонии в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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